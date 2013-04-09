Газпром намірився дотягнути «Північний потік» до Великої Британії

Російський газовий монополіст «Газпром» і нідерландська Gasunie мають намір вивчити можливість будівництва четвертої нитки газопроводу «Північний потік» до Великої Британії. Відповідний документ в Амстердамі підписали голова «Газпрому» Олексій Міллер і голова правління, президент Gasunie Паул ван Гелдер, повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому».

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Документ передбачає співпрацю компаній з вивчення можливості розширення газопроводу «Північний потік», а також реалізації інших інфраструктурних проектів в Європі для забезпечення надійних поставок до країн Північно-Західної Європи і Великої Британії.

«Ми бачимо потенціал розширення «Північного потоку». Нова нитка може бути прокладена на нові ринки і вперше з'єднає Росію і Великою Британію. Ми бачимо живий інтерес британських партнерів до реалізації проекту. Підставою для будівництва четвертої нитки має стати довгостроковий контракт на поставки газу до Великої Британії», - сказав О.Міллер.

У свою чергу, П. ван Гелдер відзначив, що спільно з «Газпромом» робиться ще один важливий крок на користь забезпечення надійного і доступного енергопостачання як для всієї Європи, так і для Нідерландів зокрема, одночасно сприяючи скороченню викидів CO2.

«Природний газ є ідеальним партнером поновлюваних джерел енергії. Газ і газова інфраструктура володіють унікальними властивостями, що дозволяють підтримувати баланс між споживанням енергії, з одного боку, і непередбачуваними поставками поновлюваних джерел енергії — з іншого боку», — сказав він.

За інформацією агентства «Прайм», О.Міллер також повідомив, що один з варіантів прокладки газопроводу до Великої Британії - через Нідерланди. Він пояснив, що передбачається вихід газопроводу на сушу до Німеччини і, відповідно, потім з території Нідерландів - морський газопровід у напрямку Великої Британії. При цьому голова «Газпрому» уточнив, що підписаний документ є меморандумом і не є таким, що юридично зобов'язує.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва, газопровід «Північний потік» (Nord Stream) почав поставки газу по двох нитках.

На урочистому заході, присвяченому введенню в експлуатацію другої нитки газопроводу, голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер заявив, що будівництво третьої і четвертої ниток газопроводу "Північний потік" є економічно доцільним і технічно здійсненним.

У жовтні 2012 року комітет акціонерів Nord Stream AG розглянув попередні результати техніко-економічного дослідження будівництва третьої і четвертої ниток «Північного потоку» і ухвалив рішення, що їх будівництво є економічно доцільним і технічно здійсненним.

«Північний потік» - новий маршрут експорту російського газу до Європи в обхід України. Газопровід проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район м. Виборг) до узбережжя Німеччини (район м. Грайфсвальд). Протяжність газопроводу становить 1224 км. Після виходу на проектну потужність обох ниток продуктивність «Північного потоку» становитиме 55 млрд куб. м газу на рік.

Gasunie — газотранспортна компанія, що володіє одній з найбільших газопровідних мереж високого тиску в Європі загальною пропускною спроможністю близько 125 млрд куб. м на рік. Мережа Gasunie нараховує понад 15000 км трубопроводів у Нідерландах і на півночі Німеччини, близько 1300 станцій прийому газу. Компанія також надає послуги у галузі зберігання газу і СПГ