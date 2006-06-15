Жовтяк отримав козир

Апеляційний суд міста Києва ухвалив рішення про законність розпоряджень Євгена ЖОВТЯКА, який донедавна перебував на посаді голови Київської обласної державної адміністрації, відповідно до яких у грудні 2005 року та січні 2006 року були проведені земельні аукціони на території Київської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської облдержадміністрації, таким чином, на сьогодні немає жодного судового рішення, яке встановлювало б протизаконність земельних аукціонів, проведених Київською обласною державною адміністрацією.

Довідка УНІАН. На першому земельному аукціоні, який відбувся 29 грудня 2005 року, було продано 8 ділянок у Білоцерківському та Вишгородському районах області (загальною площею понад 50 гектарів), за які обласний бюджет отримав 16 мільйонів гривень.

26 січня 2006 року на другому аукціоні було продано дві ділянки площею 6,65 гектарів, за які отримано 2 мільйони 350 тисяч гривень.

Надалі проведення аукціонів було призупинене через судові позови ЗАТ „Промислово-технологічний парк „Київщина”, який вимагав визнати розпорядження голови обласної держадміністрації Є.ЖОВТЯКА щодо проведення аукціонів протиправними та скасувати їх результати.

Протягом 2005 року губернатор Київщини Є.ЖОВТЯК своїми розпорядженнями скасував як незаконні рішення попереднього керівництва області, які стосувалися виділення фізичним та юридичним особам 12 тисяч гектарів землі.

Він також неодноразово заявляв про свої наміри реалізовувати землю лише на відкритих аукціонах. За розпорядженням Є.ЖОВТЯКА була створена робоча група з перевірки стану дотримання вимог земельного законодавства, яка накопичила значний матеріал про виявлені у цій сфері порушення.

11 травня 2006 року новообрана Київська обласна рада призупинила дію рішення облради від 12 червня 2002 року про делегування повноважень обласній державній адміністрації, мотивуючи це необхідністю з’ясування дійсного стану справ у соціально-економічному розвитку області.

Зокрема, депутати від фракцій більшості – БЮТ і СПУ - критично оцінили стан справ у розвитку Київщини, передусім у питаннях землеустрою.

На думку деяких депутатів, обласна державна адміністрація прийняла ряд незаконних рішень щодо проведення земельних аукціонів. Сесія визнала за необхідне „проінформувати правоохоронні органи про виявлені факти порушень земельного законодавства”.

На думку депутатів від фракцій Української народної партії та „Наша Україна”, рішення сесії про призупинення дії попереднього рішення про делегування повноважень обласній державній адміністрації суперечить чинному законодавству і спричиняє правову колізію.