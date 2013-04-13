Глава київської «Батьківщини» заявляє, що його хочуть позбавити мандата

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Вчора стало відомо, що в середу Київський адміністративний окружний суд буде розглядати справу про позбавлення мене депутатських повноважень», – підкреслив Ю.Одарченко.

Він зазначив, що ця справа була відкрита за позовом «фізичної особи по прізвищу Горбатов до ЦВК з приводу того, що реєстрація мене як народного депутата була здійснена всупереч закону, тому що я на момент реєстрації був членом правління товариства з обмеженою відповідальністю».

За словами Ю.Одарченка, позивач як доказ додав до своєї заяви «протокол загальних зборів ТОВ «Донецьк Аква» про те, що мене обрали членом правління».

Депутат підкреслив, що таким чином хочуть довести, що нібито «Ю.Одарченко порушив закон і був членом правління підприємницької структури».

«У своїй позовній заяві Горбатов вимагає, щоб ЦВК скасувала реєстрацію мене як народного депутата і вимагає позбавити мене депутатських повноважень. Крім того, вимагає вилучити у мене посвідчення і зареєструвати наступного в партійному списку народного депутата», – зазначив Ю.Одарченко.

При цьому Ю.Одарченко наголосив: «Я хочу абсолютно чітко заявити, що не є членом ніякого правління, ніяких товариств. Взагалі не знаю структури «Донецьк Аква». Я взагалі не знаю, що це таке, ніколи не знав ні посадових осіб, і не маю уявлення, що це за структура».

На переконання Ю.Одарченка, таким чином Партією регіонів відпрацьовується «нова технологія, яка дозволяє сьогодні по фальшивих документах з будь-кого знімати повноваження народного депутата».

Він вважає, що подання про позбавлення його депутатських повноважень пов’язано з тим, що він є головою Київської міської організації ВО «Батьківщина». Тому, за його словами, Партія регіонів робить все для того, щоб не допустити «Батьківщину» до виборів у Києві, враховуючи те, що в неї є значна підтримка в столиці, що засвідчили парламентські вибори.

Ю.Одарченко зазначив, що такі схеми Партією регіонів вже відпрацьовувалися в Київській області і місті Львові.

Ю.Одарченко нагадав, що голова партійної організації підписує подання на членів виборчих комісій, а також подання на кандидатів у депутати та на кандидата на посаду мера міста.

Він зазначив, що в разі позбавлення його депутатських повноважень проти нього можуть бути відкриті якісь кримінальні справи, враховуючи те, що в травні в Києві має відбутися акція протесту і таким чином в партійній організації виникнуть проблеми щодо участі у виборах. Він наголосив, що не проблема замість нього буде, наприклад, переобрати іншого партійця на посаду голови Київської міської організації партії «Батьківщина», але тоді влада може піти на те, щоб затягувати з реєстрацією документів щодо обрання нового керівника і таким чином не буде того, хто має підписувати подання на членів виборчих комісій, кандидатів в депутати. А отже, і не буде допущено партійну організацію до виборів, сказав Ю.Одарченко.

Депутат наголосив, що він випадково дізнався про позов щодо позбавлення його депутатських повноважень. За його словами, це він побачив в реєстрі судових засідань і на засідання суду 17 квітня у цій справі його не запрошено.

Ю.Одарченко ще раз наголосив, що не має відношення до комерційної структури «Донецьк Аква», підкресливши при цьому, що сьогодні в законодавстві є «прогалина», оскільки будь-яку людину можуть обрати без його участі членом правління комерційного підприємства.

Він зазначив, що така схема може бути застосована і до інших народних депутатів для позбавлення їх повноважень, оскільки депутати не мають права поєднувати депутатські повноваження з діяльністю в комерційних структурах.

Як повідомлялося, нещодавно за суміщення адвокатської і депутатської діяльності Вищий адміністративний суд України позбавив мандата народного депутата Сергія Власенка («Батьківщина»), і за суміщення з підприємницькою діяльністю – Андрія Веревського (Партія регіонів).