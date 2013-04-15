Біля Межигір’я «Беркут» бере на олівець активістів та журналістів (фото)

Про це повідомляє "Українська правда".

На повороті стоїть автозак із загратованими вікнами.

Як пише в своєму Твіттері присутній на місці журналіст Андрій Баштовий, міліція навіть жартома посигналила активістам.

Водночас, як пише в своєму твіттері журналіст Наталя Тарасовська, беркутівець переписав дані всіх прибулих.

Також на акцію приїхала народний депутат Леся Оробець.

Як відомо, 5 квітня суд заборонив ДемАльянсу проводити протест щодо поганого стану доріг в Україні перед офісом президента в Нових Петрівцях.

11 квітня суд засудив активіста Панова на 7 діб в ізоляторі та ще трьох демальянсівців до штрафу 170 гривень за нібито проведення акції, яку заборонили. Хоча хлопці та журналісти прибули на місце подій дивитися як ліквідовують наслідки повені, зазначають в русі.

12 квітня демальянсівці прийшли до Межигір’я вимагати свободу Панову, вважаючи незаконним рішення щодо 7 діб арешту для нього. Учасники акції отримали штраф в 170 гривень, а лідеру ДемАльянсу Василю Гацьку присудили 5 діб в ізоляторі.

На сьогодні у селі Нові Петрівці поблизу Межигір'я запланована акція протесту "Нас не злякати".