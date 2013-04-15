Біля Межигір’я «Беркут» бере на олівець активістів та журналістів (фото)
Під Новими Петрівцями на повороті до Межигір’я збираються активісти Демальянсу та журналісти.
Про це повідомляє "Українська правда".
На повороті стоїть автозак із загратованими вікнами.
Як пише в своєму Твіттері присутній на місці журналіст Андрій Баштовий, міліція навіть жартома посигналила активістам.
Водночас, як пише в своєму твіттері журналіст Наталя Тарасовська, беркутівець переписав дані всіх прибулих.
Також на акцію приїхала народний депутат Леся Оробець.
Як відомо, 5 квітня суд заборонив ДемАльянсу проводити протест щодо поганого стану доріг в Україні перед офісом президента в Нових Петрівцях.
11 квітня суд засудив активіста Панова на 7 діб в ізоляторі та ще трьох демальянсівців до штрафу 170 гривень за нібито проведення акції, яку заборонили. Хоча хлопці та журналісти прибули на місце подій дивитися як ліквідовують наслідки повені, зазначають в русі.
12 квітня демальянсівці прийшли до Межигір’я вимагати свободу Панову, вважаючи незаконним рішення щодо 7 діб арешту для нього. Учасники акції отримали штраф в 170 гривень, а лідеру ДемАльянсу Василю Гацьку присудили 5 діб в ізоляторі.
На сьогодні у селі Нові Петрівці поблизу Межигір'я запланована акція протесту "Нас не злякати".