Помер народний депутат трьох скликань

Прем’єр-міністр України Микола Азаров висловив співчуття рідним та близьким видатного політичного, державного і громадського діяча, народного депутата України трьох скликань Станіслава Гуренка у зв’язку з його смертю.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Від уряду України і від себе особисто висловлюю вам глибоке співчуття у зв’язку з тяжкою непоправною втратою – смертю вашого чоловіка і батька, видатного політичного, державного і громадського діяча, народного депутата України трьох скликань Гуренка Станіслава Івановича», - йдеться в урядовій телеграмі.

М.Азаров підкреслив, що життєвий шлях С.Гуренка є взірцем відданого служіння обраній справі та втілення у життя ідеалів справедливого суспільства.

«Світла пам’ять про Станіслава Івановича, людину високої духовності і честі, справжнього громадянина і лідера назавжди залишиться в серцях усіх, хто з ним спілкувався, працював і щиро поважав за відданість Україні й відповідальність перед народом. Сумуємо разом з вами», - зазначив прем’єр-міністр України.

*** Станіслав Іванович Гуренко помер 14 квітня 2013 р.

Народився 30 травня 1936 р. у місті Іловайськ Донецької області.

У 1958 р. закінчив Київський політехнічний інститут за фахом інженер-механік.

У 1963-64 рр. - старший викладач Донецького політехнічного інституту. З 1970 р. - директор Донецького машинобудівного заводу ім. ЛКСМУ.

З 1976 р. - секретар Донецького обкому КПУ.

1980-87 рр. - заступник голови Ради міністрів УРСР.

З 1987 р. — секретар, 2-й секретар ЦК КПУ.

У 1990-08.91 рр. — 1-й секретар ЦК КПУ, член Політбюро ЦК КПРС.

Депутат Верховної Ради УРСР 10-11 скликання, у 1989-91 рр. — народний депутат СРСР.

Народний депутат України 12 (1) скликання з березня 1990 року до січня 1993 року (склав повноваження за власним бажанням).

Народний депутат України ВР 3-4-го скликання (1998-2006 роки).

Нагороджений орденами Жовтневої революції, Трудового Червоного Прапора.