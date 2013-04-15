День Києва: мешканців столиці будуть розважати "Бумбокс", велогонки та зелені автомобілі

В останні вихідні травня в столиці пройде святкування дня Києва.

Так, на честь 1530-річчя Києва у місті пройдуть традиційні Міжнародні змагання з велоспорту, нагородження чемпіонів в яких відбудеться 25 травня на майдані Незалежності. На Співочому полі відбудеться виставка тюльпанів, а також зелених автомобілів. У парку «Київська Русь» в дні святкування городян чекають різноманітні конкурси, музична програма, виступи каскадерів, катання на конях, лицарські бої і багато-багато іншого. Також в останні вихідні травня пройде щорічна спортивно-благодійна акція «Пробіг під каштанами».

У рамках акції, яка пройде в Києві ось уже в 21 раз, передбачені забіги для спортсменів і любителів, старт для учасників на візках і дітей до 7 років. Маршрут буде проходити з Майдану Незалежності через вулицю Хрещатик, Бессарабську площу, вулицю Велику Васильківську до станції метро "Олімпійська" і назад, і складе 5 кілометрів. Любителі театральної сцени зможуть відвідати столичні театри. В останні вихідні травня в театрі імені Франка відбудеться вистава «Чайка», присвячений пам'яті Богдана Ступки, тут же глядач побачить трагікомедію Сергія Жадана «Гімн демократичної молоді» та також комедію на дві дії «Кайдашева сім'я».

На малій сцені Молодого театру відбудеться прем'єра вистави «Очі блакитний собаки» за однойменним оповіданням Габріеля Гарсія Маркеса. У Театрі Оперети пройде дитячий мюзикл «Острів скарбів», написаний спеціально для Київської оперети. У ці святкові вихідні передбачена програма і для молоді: 25 травня у Палаці Спорту пройде музичне шоу, приурочене до закінчення навчального року - «Останній Zвонок Fest», на якому виступлять улюбленці публіки: групи «Бумбокс», «Нерви», а також «Валентин Стрикало ».

Свій ді-джей-сет відіграють Олексій Дурнєв і Даша Ши, ведучим заходу виступить Віталька, популярний персонаж однойменного серіалу. Захід розпочнеться о 18-00 і триватиме 4 години.

Традиційний концерт відбудеться і на головній площі міста за участю артистів української естради, шоу-колективів. Завершить святкування дня Києва шоу феєрверків з лазерними ефектами над Дніпром.