Ківалов вважає, що позов про позбавлення Одарченка мандата не має перспектив

Про це УНІАН повідомили у прес-служба С.Ківалова.

«Судовий позов якогось громадянина Горбатого, жителя Донецька, до Центральної виборчої комісії щодо позбавлення депутатських повноважень представника «Батьківщини» Юрія Одарченкв, на мій погляд, не має перспектив. Принаймні, якщо судити за копіями позову і ухвалою суду, за тими документами, які викладено в інтернеті», - вважає С.Ківалов.

За його словами, якщо говорити про процедуру, то це питання спірне. Зокрема, відзначив він, позов містить змішані вимоги: перші дві позовні вимоги стосуються процедури розгляду звернень громадян – і це теоретично можна віднести до компетенції Окружного адміністративного суду Києва.

«Інша справа, що решта частина вимог, щодо дострокового припинення повноважень народного депутата у разі невиконання ним вимог про несумісництво, відповідно до статті 180 Кодексу України про адміністративне провадження може бути заявлена головою парламенту або його заступниками до Вищого адміністративного суду України. Така сама процедура передбачена і Законом України «Про Регламент Верховної Ради України»», - відзначив С.Ківалов.

Він висловив думку, що, відкривши провадження, суд розбереться зі всіма цими питаннями і ухвалить законне і обгрунтоване рішення.

«Кажучи про юридичну складову цього питання, хочу сказати про його безперспективність. Чи є тут політичне підгрунтя? Цілком можливо. Але воно не має переважати», - наголосив С.Ківалов.

Як повідомлялося, 17 квітня Окружним адміністративним судом Києва розглядатиметься позовна заява С.Горбатого до Центральної виборчої комісії з вимогою позбавити депутатського мандата народного депутата від «Батьківщини» Ю.Одарченка.

За словами Ю.Одарченко, в позові говориться, що його реєстрація депутатом відбулася з порушенням закону, оскільки на момент реєстрації він був членом правління товариства з обмеженою відповідальністю.

Як доказ до позовної заяви додається протокол загальних зборів ТОВ "Донецьк-Аква" про обрання Ю.Одарченка членом правління.

При цьому Ю.Одарченко наголосив: “Я хочу абсолютно чітко заявити, що не є членом ніякого правління, ніяких товариств. Взагалі не знаю структури “Донецьк-Аква”. Я взагалі не знаю, що це таке, ніколи не знав ні посадовців, і не маю уявлення, що це за структура”.