Сторінка Луценка зникла з Facebook

Як відомо, 15 квітня у мережі зареєстрували офіційну сторінку екс-міністра. На публікації Луценка підписалося близько 5 тисяч людей.

Одним з перших опублікованих записів – було його відеозвернення з приводу політичної ситуації в Україні, повідомила Українська правда.