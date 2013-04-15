Сторінка Луценка зникла з Facebook
20:43, 15 квітня 2013Політика
940 0
Сторінку екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценко в соціальній мережі Facebook закрили.
Сторінка Луценка безслідно зникла
Як відомо, 15 квітня у мережі зареєстрували офіційну сторінку екс-міністра. На публікації Луценка підписалося близько 5 тисяч людей.
Одним з перших опублікованих записів – було його відеозвернення з приводу політичної ситуації в Україні, повідомила Українська правда.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter