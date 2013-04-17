18 квітня (четвер) 2013 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи зможе Україна стати енергетично незалежною державою?»

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

1.Тристоронній консорціум Україна-РФ-ЄС з управління українською ГТС: міф чи реальність? Хто в підсумку буде володіти українською ГТС?

2.Сколько коштуватиме російський газ для України в середньостроковій перспективі?

3.Правда і міфи про «Південний потік». Чи зможе РФ обійтися без української ГТС?

4.Колив Україні буде видобутий перший кубометр сланцевого газу?

5.Чи допоможе Україні досвід Польщі у «сланцевому питанні»?

Учасники круглого столу:

1.ОЛЕКСІЙ ЛЕЩЕНКО - віце-президент Інституту Горшеніна, експерт з енергетичних питань

2.ВОЛОДИМИР ОМЕЛЬЧЕНКО - директор енергетичних програм Центру Разумкова

3.ВАЛЕРІЙ БОРОВИК - голова правління альянсу «Нова Енергія України»

4.ДМИТРО МАРУНИЧ - співголова Фонду енергетичних стратегій

5.ЮРІЙ КОРОЛЬЧУК - член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій

Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.

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