До суду щодо мандата Одарченка не пускають журналістів
Журналістів не пускають на суд за позовом про позбавлення Одарченка депутатського мандата.
На судове засідання, де розглядатиметься позов щодо позбавлення депутатського мандата члена фракції «Батьківщина» Юрія Одарченка, не пускають журналістів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщина».
Незважаючи на те, що вчора до суду надійшли численні клопотання від представників ЗМІ стосовно допуску та висвітлення судового процесу, розгляд справи призначено у маленькій кімнаті, йдеться в повідомленні.
Канцелярія суду не приймає клопотання від журналістів про допуск на засідання, вимагаючи додатково надати доручення від телевізійних каналів, «які мали б доручити журналістам висвітлювати судове засідання», підкреслили в «Батьківщині».
Приміщення суду охороняється міліцією, яка вишикувалась у два ряди перед входом до будівлі, блокуючи прохід. Поруч знаходяться 6 міліцейських автобусів. На подвір’ї також перебуває понад 50 міліціонерів.
Натомість біля суду відбувається мітинг на підтримку Ю.Одарченка, у якому беруть участь понад 300 людей. Присутні скандують «Руки геть від Одарченка!», поінформували в опозиції.
Як повідомлялося, сьогодні зранку Окружний адміністративний суд Києва розпочинає розгляд позовної заяви громадянина С.Горбатого до Центральної виборчої комісії з вимогою позбавити депутатського мандата народного депутата від «Батьківщини» Ю.Одарченка.
За словами Ю.Одарченка, у позові йдеться, що його реєстрація депутатом відбулася з порушенням закону, оскільки на момент реєстрації він був членом правління товариства з обмеженою відповідальністю.
Водночас Ю.Одарченко наголосив: “Я хочу абсолютно чітко заявити, що не є членом ніякого правління, ніяких товариств. Взагалі не знаю структури “Донецьк-Аква”. Я взагалі не знаю, що це таке, ніколи не знав ні посадових осіб, і не маю уявлення, що це за структура”.