До суду щодо мандата Одарченка не пускають журналістів

На судове засідання, де розглядатиметься позов щодо позбавлення депутатського мандата члена фракції «Батьківщина» Юрія Одарченка, не пускають журналістів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщина».

Незважаючи на те, що вчора до суду надійшли численні клопотання від представників ЗМІ стосовно допуску та висвітлення судового процесу, розгляд справи призначено у маленькій кімнаті, йдеться в повідомленні.

Канцелярія суду не приймає клопотання від журналістів про допуск на засідання, вимагаючи додатково надати доручення від телевізійних каналів, «які мали б доручити журналістам висвітлювати судове засідання», підкреслили в «Батьківщині».

Приміщення суду охороняється міліцією, яка вишикувалась у два ряди перед входом до будівлі, блокуючи прохід. Поруч знаходяться 6 міліцейських автобусів. На подвір’ї також перебуває понад 50 міліціонерів.

Натомість біля суду відбувається мітинг на підтримку Ю.Одарченка, у якому беруть участь понад 300 людей. Присутні скандують «Руки геть від Одарченка!», поінформували в опозиції.

Як повідомлялося, сьогодні зранку Окружний адміністративний суд Києва розпочинає розгляд позовної заяви громадянина С.Горбатого до Центральної виборчої комісії з вимогою позбавити депутатського мандата народного депутата від «Батьківщини» Ю.Одарченка.

За словами Ю.Одарченка, у позові йдеться, що його реєстрація депутатом відбулася з порушенням закону, оскільки на момент реєстрації він був членом правління товариства з обмеженою відповідальністю.

Водночас Ю.Одарченко наголосив: “Я хочу абсолютно чітко заявити, що не є членом ніякого правління, ніяких товариств. Взагалі не знаю структури “Донецьк-Аква”. Я взагалі не знаю, що це таке, ніколи не знав ні посадових осіб, і не маю уявлення, що це за структура”.