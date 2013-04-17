ВР відмовилася поліпшувати умови виходу українців на пенсію

Верховна Рада України не підтримала проект закону про внесення змін до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо поліпшення умов виходу на пенсію), запропонований народним депутатом Сергієм Міщенком (позафракційний).

Як передає кореспондент УНІАН, за пропозицію прийняти законопроект за основу проголосували 223 народних депутатів із 388, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонувалось встановити, що чоловіки мають виходити на пенсію після досягнення 60 років, жінки - 55 років за умови наявності страхового стажу не менш як 15 років.

У зв’язку із цим вносились відповідні зміни до статті 29 закону щодо підвищення пенсії у разі відстрочки віку виходу на пенсію (з 01.10.2011 року проводиться поступове підвищення пенсійного віку для жінок з 55 років до 60 років).

Крім того, проектом закону передбачалось встановити мінімальний розмір пенсії за віком у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за наявності у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років страхового стажу (з 01.10.2011 року мінімальний розмір пенсії за віком у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлюється за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу).

Також законопроектом пропонувалось визначити право на призначення пенсій по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», за наявності у непрацюючих інвалідів II і III груп - у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу за їх вибором (з 01.10.2011 року законодавство передбачає право на встановлення таких пенсій непрацюючим інвалідам II групи диференційовано, починаючи від 20 років наявного страхового стажу для жінок та 25 років - для чоловіків, яким вперше встановлено інвалідність у віці до 46 років включно та закінчуючи 25 роками наявного страхового стажу для жінок і 30 роками для чоловіків, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 59 років включно. Непрацюючі інваліди II групи, які визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього закону, та непрацюючі інваліди III групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком за наявності страхового стажу у чоловіків 35 років, у жінок – 30 років).

Законопроектом також встановлювалося, що при визначені середньої заробітної плати для обчислення пенсії має застосовуватися середня заробітна плата за один календарний рік, який передує року звернення за призначенням пенсії (з 01.10.2011 року передбачено застосування середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії).