У Сумах Леніна поміняють на Кондратьєва

У Сумах міська рада на позачерговій сесії 17 квітня підтримала ідею демонтажу пам'ятника-бюста В.І.Леніна, що розташований біля будинку культури «Хімік» ПАТ «Сумихімпром».

Як передає кореспондент УНІАН, на рейтинговому голосуванні 47 депутатів із 67 присутніх на сесії проголосували за демонтаж цього бюста.

Проти цього виступили представники фракції Партії регіонів і комуністи.

Міському голові Сум Геннадію Мінаєву доручена підготовка відповідного проекту рішення на наступну сесію, яка відбудеться в травні.

На місці демонтованого бюста з часом пропонується встановити пам'ятник полковнику Герасиму Кондратьєву, який вважається засновником Сум.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Ігор Мірошниченко разом з групою прихильників ВО «Свобода» 15 лютого зруйнував пам'ятник Леніну в м. Охтирка Сумської області. Пізніше мер Сум Г.Мінаєв висловився за знесення існуючих аналогічних пам'ятників і в обласному центрі.