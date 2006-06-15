Українцям відключатимуть світло, газ і воду

Кабінет міністрів України на своєму сьогоднішньому розширеному засіданні за участю голів обласних державних адміністрацій вирішив вжити жорстких заходів для забезпечення стовідсоткової оплати за поточне споживання енергоносіїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр палива та енергетики України Іван ПЛАЧКОВ після засідання уряду.

«Це дуже просто: іде платіжка на рахунок енергопостачальних організацій, якщо це не буде виконуватися, споживачі будуть відключені від споживання енергоносіїв», - сказав міністр.

За його словами, на сьогодні в Україні немає категорії споживачів, яких не можна було б відключати від споживання енергоносіїв. «Сьогодні прем’єр дав чітку команду. Що стосується, зокрема, водоканалів, ми будемо розробляти графік погашення заборгованості», - сказав І.ПЛАЧКОВ.