Екс-міністр охорони здоров'я прокоментував скандал зі «швидкими»

Так екс-міністр охорони здоров'я, народний депутат України Юрій Поляченко прокоментував поширювану в ЗМІ інформацію про ситуацію із закупівлями машин швидкої допомоги Міністерством охорони здоров'я України. «Є зацікавлені особи, від яких йде вкидання неправдивої інформації. Існує якесь лобі, яке сьогодні дестабілізує ситуацію »,-заявив Ю. Поляченко.

На його думку, ці певні особи або група осіб підіграють недовірі громадян щодо проведення реформ. При цьому Ю. Поляченко пов'язує скандали, що спалахують у ЗМІ навколо діяльності Міністерства охорони здоров'я, із збільшенням кількості коштів, що виділяються державою для проведення реформи охорони здоров'я, і ​​дедалі більшим у зв'язку з цим інтересом лобістів. Експерт зазначив, що лобісти ринку намагаються постійно чинити тиск на керівництво МОЗ, в тому числі і через інформаційні кампанії. «Це було в усі часи. Але коли було менше закупівель - тоді і менше звертали увагу на роботу МОЗ. При мені, наприклад (під час перебування Ю.Поляченко на посаді міністра охорони здоров'я, 2005-2007 рр.., - Ред.), Проблем було менше, тому що у нас був не дуже сприятливий період в плані закупівель: нам все дісталося від попередників, ми тільки розподіляли. А ось коли збільшується обсяг закупівель в системі охорони здоров'я - активізуються групи впливу, зацікавлені в дестабілізації ситуації », - резюмував Юрій Поляченко.

Нагадаємо, електронними ЗМІ була поширена інформація з посиланням на канал ТВі, згідно з якою в порушення інтересів держави Міністерством охорони здоров'я України було придбано 216 нових медичних автомобілів PeugeotBoxer. Ці повідомлення містили інформацію про те, що нібито «за кожну машину МОЗ на чолі з Раїсою Богатирьовою» Міністерство заплатило більшу суму, ніж комерційна вартість даних автомобілів. МОЗ України офіційно спростував дану інформацію.

Зокрема, стало відомо, що за час перебування Раїси Богатирьової на посаді міністра охорони здоров'я України, Міністерство не здійснювало ніяких закупівель автомобілів швидкої допомоги. Автомобілі, про які йшлося у згаданих матеріалах ЗМІ, були закуплені ще до призначення Раїси Богатирьової на посаду віце-прем'єр-міністра України - міністра охорони здоров'я. Більше того, повідомляє МОЗ, за ініціативою Раїси Богатирьової Державним українським об'єднанням «Політехмед» у захист державних інтересів за несвоєчасну поставку зазначених автомобілів було здійснено нарахування пені та штрафу в розмірі 27350082,00 грн. і звернення до Господарського суду м. Києва з позовною заявою про стягнення грошових коштів (штрафних санкцій). Дана сума, за рішенням суду, була стягнута з постачальника. На даний момент, телеканал ТВі видалив зі свого сайту відповідне повідомлення про закупівлі машин швидкої допомоги.