Тюремники: Тимошенко відмовляється казати, чи їхатиме завтра в суд
Тимошенко відмовляється повідомити, чи поїде вона завтра в суд у справі ЄЕСУ, але її етапування готується, повідомляє ДПтС.
Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко відмовляється повідомити, чи поїде вона завтра на засідання Київського райсуду Харкова у справі щодо фінансових порушень у діяльності корпорації “Єдині енергетичні системи України”.
Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Державної пенітенціарної служби.
Як зазначили в прес-службі відомства, Ю.Тимошенко вже було поінформовано про виклик для участі у судовому засіданні, запланованому на 23 квітня на 10.00.
«Ю.Тимошенко відмовилась відповідати на запитання співробітників колонії щодо можливої своєї участі у засіданні та етапування», - поінформували в ДПтС.
Тоді керівництво колонії звернулося до засудженої з проханням письмово висловити свою позицію щодо бажання або ж небажання бути етапованою відповідно до вимог чинного законодавства, зазначається в повідомленні.
Поки що жодних заяв від неї не надходило, додали в прес-службі.
Водночас пенітенціарна служба Харкова реалізує усі підготовчі заходи для етапування засудженої, повідомили у прес-службі ДПтС.
Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Київський районний суд Харкова переніс слухання кримінальної справи щодо фінансових порушень у діяльності ЄЕСУ на 23 квітня з огляду на відсутність у залі судових засідань екс-прем’єра Ю.Тимошенко та її захисниці Євгенії Тимошенко.
Зокрема, під час судового засідання, яке тривало близько 15 хвилин, представники державного обвинувачення запропонували перенести суд у зв’язку з відсутністю Ю.Тимошенко.
Водночас захисники екс-прем’єра висловилися за необхідність розгляду заявленого ними на попередніх засіданнях клопотання про закриття кримінальної справи.
Адвокат Олександр Плахотнюк наголосив, що справа щодо ЄЕСУ вже була закрита і правомірність її закриття підтвердив Верховний Суд України.
Зі свого боку суддя Костянтин Садовський зауважив, що клопотання захисту Ю.Тимошенко буде розглянуто на відповідній стадії судового процесу за участю самої підсудної.