Тюремники: Тимошенко відмовляється казати, чи їхатиме завтра в суд

14:11, 22 квітня 2013
Політика
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Тимошенко відмовляється повідомити, чи поїде вона завтра в суд у справі ЄЕСУ, але її етапування готується, повідомляє ДПтС.

Етапування Тимошенко готується

Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко відмовляється повідомити, чи поїде вона завтра на засідання Київського райсуду Харкова у справі щодо фінансових порушень у діяльності корпорації “Єдині енергетичні системи України”.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Державної пенітенціарної служби.

Як зазначили в прес-службі відомства, Ю.Тимошенко вже було поінформовано про виклик для участі у судовому засіданні, запланованому на 23 квітня на 10.00.

«Ю.Тимошенко відмовилась відповідати на запитання співробітників колонії щодо можливої своєї участі у засіданні та етапування», - поінформували в ДПтС.

Тоді керівництво колонії звернулося до засудженої з проханням письмово висловити свою позицію щодо бажання або ж небажання бути етапованою відповідно до вимог чинного законодавства, зазначається в повідомленні.

Поки що жодних заяв від неї не надходило, додали в прес-службі.

Водночас пенітенціарна служба Харкова реалізує усі підготовчі заходи для етапування засудженої, повідомили у прес-службі ДПтС.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Київський районний суд Харкова переніс слухання кримінальної справи щодо фінансових порушень у діяльності ЄЕСУ на 23 квітня з огляду на відсутність у залі судових засідань екс-прем’єра Ю.Тимошенко та її захисниці Євгенії Тимошенко.

Зокрема, під час судового засідання, яке тривало близько 15 хвилин, представники державного обвинувачення запропонували перенести суд у зв’язку з відсутністю Ю.Тимошенко.

Водночас захисники екс-прем’єра висловилися за необхідність розгляду заявленого ними на попередніх засіданнях клопотання про закриття кримінальної справи.

Адвокат Олександр Плахотнюк наголосив, що справа щодо ЄЕСУ вже була закрита і правомірність її закриття підтвердив Верховний Суд України.

Зі свого боку суддя Костянтин Садовський зауважив, що клопотання захисту Ю.Тимошенко буде розглянуто на відповідній стадії судового процесу за участю самої підсудної.

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