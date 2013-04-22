Експерт каже, що на УПА польська партія просто хоче наростити собі рейтинг

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив директор польсько-української організації PAUCI Ян Пєкло.

"Це розраховано на внутрішній політичний ринок", - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що цього року 70 річниця трагічних подій на Волині, і PSL, ймовірно, розраховує на те, що цей факт дозволить підвищити шанси на ухвалення такої заяви в польському Сеймі.

Експерт зазначив, що ця партія раніше вже намагалася - безуспішно - добитися ухвалення такого документа.

"Сподіваюся, що цього разу вони також залишаться в меншості, й формулювання про УПА як про "злочинну" організацію не пройде через Польський парламент", - сказав Я.Пєкло.

Співрозмовник агентства зауважив, що ухвалення Сеймом Польщі подібної заяви "створило б конфлікт" із жителями західної України, для яких УПА і Степан Бандера є героями.

Експерт також закликав поляків і українців концентрувати більше уваги на маловідомих історичних фактах, що посилюють дружбу між народами.

Серед них він пригадав спільну боротьбу відділів польської "Армії крайової" та УПА проти радянської армії.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня ц.р. у Сеймі Польщі було зареєстровано проект постанови про визнання ОУН-УПА "злочинними організаціями, які вчинили геноцид польського населення "східних кресів" 1939–1947 років".

Один із авторів цього проекту, депутат PSL Франчишек Стефанюк, сказав, що партія ініціювала ухвалення цієї заяви на прохання родичів загиблих на "східних кресах", заявивши, що ухвалення цього документа не повинне погіршити польсько-українські відносини.

Представники ВО «Свобода» вважають, що ухвалення такої заяви завдасть непоправної шкоди відносинам України та Польщі.

Довідка УНІАН. Заснована в 1990 році PSL має в нинішньому складі польського Сейму 29 із 460 депутатів. Партія входить до урядової коаліції з партією діючого прем'єра Дональда Туска "Громадянська платформа", яка представлена 206 депутатами.