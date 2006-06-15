Янукович назвав свою єдину умову

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що єдиною умовою і платформою для партнерів з переговорного процесу про створення урядової коаліції може бути відданість державним інтересам України.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином В.ЯНУКОВИЧ прокоментував інформацію про висунення з боку блоку «Наша Україна» на адресу Партії регіонів трьох умов для початку офіційних переговорів про створення коаліції – відмова від надання російській мові статусу другої державної мови, від позиції «Україна – територія без НАТО» і від ідеї федералізму.

«Ми переживаємо зараз дуже відповідальний момент, коли слід особливо звертати увагу на слова і заяви, і коли необхідно реагувати власне на офіційну позицію сторін, а не на висловлювання якихось інкогніто-джерел. Саме таку тональність у веденні попередніх консультацій повинні вибирати сторони, якщо насправді хочуть домовитися про головне, а саме – про ті цілі і принципи, на основі яких можна досягти об`єднання України, економічного відродження і суттєвого поліпшення життя людей», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, тільки такі цілі «можуть стати цементуючим чинником, за допомогою якого можна порозумітися і виробити спільні позиції для всіх здорових сил українського політикуму».

«Ми повинні знайти компроміси з усіх питань, які нас до сьогоднішнього дня роз`єднували. І тут дуже важливо починати не з ультиматумів, не з умов, а з пошуку консенсусу і розуміння. Я розумію цей процес саме так, тому не звертаю уваги на заяви окремих «гарячих голів», які є, і ми знаємо це, з обох сторін», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ