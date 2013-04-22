Глави чотирьох європейських МЗС прилетять обговорити європерспективи України

Про це УНІАН повідомили сьогодні в Міністерстві закордонних справ Польщі.

Представник МЗС Рафал Собчак сказав, що головними темами розмов буде підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом на саміті "Східного партнерства" у литовському Вільнюсі в листопаді цього року.

Співрозмовник агентства зауважив, що програма візиту буде оприлюднена найближчими днями.

Водночас, як повідомляє польське інформаційне агентство РАР, глава польського МЗС Радослав Сікорський повідомив сьогодні журналістам в Люксембурзі, що під час візиту до Києва планує переконувати українську владу "пришвидшити реформи".

Він назвав "ключовими" найближчі тижні для підписання згаданої угоди, відзначивши "трохи кращу" атмосферу завдяки останнім рішенням, які прийняли в Україні, зокрема, помилування екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

"Українська опозиція закликала, аби не карати Україну за деякі рішення її влади. Опозиція за підписання на саміті Угоди про асоціацію. Це тішить", - відзначив Р.Сікорський.

Як повідомляв УНІАН, ЄС висунув Україні низку вимог для підписання Угоди про асоціацію на саміті "Східного партнерства" у листопаді цього року, серед яких - проведення низки реформ та вирішення питань вибіркового правосуддя.

Україна та ЄС парафували Угоду про асоціацію, яка передбачає також створення поглибленої зони вільної торгівлі, в березні 2012 року після близько 5-річних переговорів.