Янукович зустрівся з главами МЗС чотирьох європейських країн

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося в ході зустрічі Президента України Віктора Януковича з міністром закордонних справ Республіки Польща Радославом Сікорським, міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічюсом, міністром закордонних справ Королівства Нідерланди Франсом Тіммермансом та міністром європейських справ Королівства Данія Ніколаєм Вамменом сьогодні у Києві.

В.Янукович високо оцінив допомогу Україні в питанні євроінтеграції. “Ми надзвичайно високо цінуємо допомогу наших друзів у питанні євроінтеграції. Мені приємно відзначити, що ваш сьогоднішній візит є підтвердженням того, що ми цю справу робимо спільно”, - сказав він та висловив переконання, що сьогоднішня зустріч сприятиме успіху - підписанню на Вільнюському саміті у листопаді Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як наголосив Р.Сікорський, міністри закордонних справ чотирьох країн приїхали в Україну, аби сприяти досягненню цього успіху.

“У нас є можливість досягти історичного успіху для Вашої країни і для Вас особисто, пане Президент”, - сказав Р.Сікорський.

Він подякував В.Януковичу за нещодавно прийняте ним рішення про помилування екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

“Це створило дуже хороше враження”, - сказав Р.Сікорський. Він також високо оцінив підтримку Президентом реформ, які проводяться в Україні.

Як повідомляв УНІАН, на початку цього тижня польський МЗС поінформував, що головною темою розмов під час візиту до Києва 25 квітня стане виконання умов, необхідних для підписання в листопаді цього року Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзу.

Раніше Р.Сікорський заявляв польським журналістам про намір переконувати українську владу під час розмов у Києві в необхідності "пришвидшити реформи".