Глави МЗС чотирьох європейських країн прийдуть сьогодні на розмову до Януковича

Сьогодні об 11.00 Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з міністром закордонних справ Республіки Польща Радославом Сікорським, міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічюсом, міністром закордонних справ Королівства Нідерланди Франсом Тіммермансом та міністром європейських справ Королівства Данія Ніколаєм Вамменом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч відбудеться в Адміністрації Президента (вул. Банкова, 11).

Акредитація представників ЗМІ проводиться до 9.45 за телефоном: +380 (44) 255-63-18.