В.о. мера Черкас зобов’язав себе стежити, щоб Одарич не заходив в кабінет

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 25 квітня, після обіду на вході до будівлі Черкаської мерії вивісили розпорядження В.Горкуна, згідно з яким С.Одаричу заборонено користуватися двома службовими кабінетами №204 та №205 (кабінетом міського голови та приміщенням приймальні - УНІАН).

Крім того, згідно з розпорядженням, С.Одаричу також заборонено користуватися оргтехнікою та майном виконавчих органів Черкаської міськради.

Як зазначається у документі, причиною такої заборони є дострокове припинення повноважень міського голови. Контроль за виконанням цього розпорядження В.Горкун поклав на самого себе.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня Черкаська міська рада проголосувала за відставку мера Черкас Сергія Одарича, однак рішення визнано не прийнятим. Для прийняття рішення про відставку мера за нього мало проголосувати 2/3 складу ради. Під час поіменного голосування за відставку С.Одарича проголосували 40 депутатів. Наразі точаться суперечки, чи можна вважати, що дане рішення набрало 2/3 голосів, оскільки в Черкаській міськраді 60 депутатів і міський голова.

С.Одарич вважає, що рішення про його відставку не прийняте, однак того ж дня здав печатку Черкаської міськради та виконкому в канцелярію, звідки її забрав секретар міськради Віктор Горкун, який почав виконувати обов’язки міського голови.

Сьогодні, 25 квітня, С.Одарич написав на своїй сторінці в Facebook, що доступ до його робочого кабінету зранку заблоковано приватною охоронною фірмою, яка відмовилась називатися.