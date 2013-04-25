Посли ЄС і США у понеділок зустрінуться з Тимошенко

17:26, 25 квітня 2013
Політика
506 0

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінські і Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт у понеділок, 29 квітня, відвідають у лікарні екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко.

Юлія Тимошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, про це сьогодні повідомив заступник голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря після зустрічі з міністрами закордонних справ Польщі, Литви і Нідерландів та міністром європейських справ Данії.

«У понеділок голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінські та посол США в Україні Джон Теффт відвідають Юлію Тимошенко в Харкові», - сказав Г.Немиря.

У прес-службі партії зазначили, що дипломати неодноразово зверталися до української влади з проханням надати дозвіл на зустріч з Ю.Тимошенко, однак отримували відмови.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter