Кушнарьов сподівається підписати коаліцію з НУ до вечора понеділка

Один із лідерів Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ нагадує, що партія - переможець на парламентських виборах відповідно до європейської традиції, що склалася, має право на посаду прем`єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Є.КУШНАРЬОВ висловив сьогодні журналістам, відповідаючи на питання: «Чи погодиться Партія регіонів лише на спікерство при прем`єрі Юрії ЄХАНУРОВІ?».

«Я не можу перескакувати через етап. Якщо ми узгодимо (в ході переговорів про створення коаліції між Партією регіонів і блоком «Наша Україна» - УНІАН) принципи, то перейдемо до обговорення розподілу посад і відповідальності. Наша позиція базується на основі європейських правил і традицій: партія-переможець в рамках коаліції має право претендувати на пост прем`єр-міністра. Але якщо будуть висунуті якісь стрічні пропозиції, ми їх обговорюватимемо», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Представник Партії регіонів також зазначив, що під час попередніх консультацій з «Нашою Україною» питання про посадові квоти не обговорювалося. «Це питання виникне тоді, коли буде досягнута згода про головне – що ми створюватимемо коаліцію. І якщо переговорний процес продовжиться в тому ж форматі і з необхідною інтенсивністю, то до кінця дня понеділка можна буде підписати документ і у вівторок приступити до його реалізації», - додав він.

Разом з тим, коментуючи слова депутата від «Нашої України» Петра ПОРОШЕНКА про те, що «Наша Україна» при створенні коаліції з Партією регіонів наполягатиме на посаді прем`єра для неї, Є.КУШНАРЬОВ сказав: «Щоб робити такі заяви, потрібно було набрати на виборах 35%. І тоді «Наша Україна» мала б повне право реалізувати свої прем`єрські амбіції. Сьогодні подібного роду заяви можуть лише ускладнити переговорний процес».