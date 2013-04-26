Тимошенко відмовилася від участі в допиті свідка у справі Щербаня

Про це повідомляє прес-служба ДПтС України.



Відповідний акт передано до суду. ДПтС України повідомляє про те, що після тривалих перемовин із засудженої, керівництво колонії так і не отримало її згоди на вивезення з лікарі та етапування до суду.

"Вона знову відмовилася від участі, як усі попередні рази, і засуджена не може пояснити як можна начебто вимагати участі у суді, але при цьому відмовлятися навіть вийти з кімнати», - повідомив І.Колпащіков.

Ю.Тимошенко також не погодилася на участь у засіданні шляхом відео-конференції, незважаючи на наявність такої можливості.

Зокрема, у якості аргументу своєї відмови вона сказала, що не хоче дивитися на змонтоване та сфальшоване відео із зали суду. «Хоча напевно, вона б мала розуміти відсутність можливості будь-кого вплинути на відео-трансляцію в режимі реального часу із зали суду, тим паче, що одні з її адвокатів в цей час можуть перебувати в суді, інші поряд з нею та у подальшому підтвердити їй факт відсутності будь-яких фальсифікацій», - зауважують в установі.

Також вони інформують про те, що заявки до міліції про супроводження конвою відкликані.

"Ми відпустили конвой і ДАІ. Люди знову витратили впусту половину свого робочого дня. Тому від себе особисто я хочу подякувати керівництву УВС та внутрішнім військам за розуміння нашої ситуації, в якій ми опиняємося щоразу, коли засуджена з метою привернення до себе уваги починає розігрувати виставу одного артиста, який ніяк не може зібрати в суд", - сказав керівник колонії І.Колпащіков.

Довідка УНІАН. 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

У рамках судових слідчих дій на стадії досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня вже допитано 6 свідків - Ігоря Мар'їнкова, Сергія Зайцева, Володимира Щербаня, Олександру Кужель, Сергія Таруту та Віталія Гайдука.

Сьогодні, 26 квітня, Печерський районний суд Києва проведе допит П.Кириченка, який є свідком у справі про вбивство Є.Щербаня.