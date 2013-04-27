Тернопільська міськрада закликала Януковича звільнити Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні, прийнятому сьогодні на сесії міської ради.

У ньому депутати наголошують, що помилування Ю.Тимошенко є вкрай важливим кроком з огляду на необхідність побороти усталену думку про вибіркове правосуддя в Україні.

«Адже офіційні представники Європарламенту, країн ЄС, США та Канади, а також експерти, як в Україні, так і за її межами, неодноразово наголошували на тому, що порушені кримінальні справи проти Юлії Тимошенко є проявами політично вмотивованого переслідування. Нині увага міжнародної спільноти прикута до політичної ситуації в Україні, а звільнення Юлії Тимошенко буде свідченням того, що українська влада стає готовою до виправлення існуючих недоліків системи судочинства та демонструє якщо не здатність, то бодай кроки в напрямку до демократичних перетворень», – йдеться у зверненні.

У ньому депутати також висловлюють переконання, що помилування Ю.Тимошенко усунуло б перешкоди напередодні підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.

«Під час перебування Ю.Тимошенко в ув’язненні неодноразово фіксувалось погіршення стану її здоров’я багатьма медичними фахівцями. Нині вона потребує ефективного лікування. Наміри Генеральної прокуратури України з висунення все нових звинувачень Юлії Тимошенко вже давно перетворилися на помсту та цькування в очах більшості українських громадян», – зазначають депутати Тернопільської міської ради.

Відтак від імені громади міста вони звернулися до В.Януковича із клопотанням прийняти рішення про звільнення Ю.Тимошенко від відбуття покарання на підставі п. 27 ч. 1ст. 106 Конституції України та ч. 1 ст. 87 Кримінального кодексу України.