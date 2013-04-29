Головне за день: огляд топ-новин

У центрі Праги пролунав вибух

Вибух прогримів в одному з будинків у центрі Праги, розташованому в районі вулиці Дівадельні, неподалік від Національного театру. За даними ЗМІ, постраждали 55 осіб. Вибуховою хвилею вибило вікна в довколишніх будівлях, було пошкоджено декілька припаркованих автомобілів.

Рада Нацбанку рекомендувала правлінню НБУ обмежити готівкові розрахунки

Обмеження мають торкнутися розрахунків між підприємствами (підприємцями) і фізичними особами, а також між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному завіренню.

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У Києві помер чоловік співачки Тіни Кароль Євген Огір. Кілька днів тому співачка привезла чоловіка додому з Німеччини - лікарі сказали, що вони більше не можуть нічим йому допомогти. У 33-річного Огіра був рак шлунка.

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