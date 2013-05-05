Папа Римський привітав з Великоднем християн східного обряду

Про це повідомляє радіо Ватикана.

«Сьогодні Церкви Сходу, які дотримуються юліанського календаря, відзначають Великдень. Прагну звернутися до цих братів і сестер з вітанням, єднаючись щирим серцем з ними у звіщенні радісної звістки: Христос воскрес!», - сказав Папа Римський сьогодні наприкінці Служби Божої на площі Святого Петра.

«Зібрані на молитві навколо Діви Марії, просімо в Господа Бога дару Святого Духа, щоб розрадив та скріпив всіх християн, особливо тих, які відзначають Великдень серед випробувань та страждань, і провів їх шляхами примирення та миру», – зазначив понтифік.