Папа Римський привітав з Великоднем християн східного обряду
16:19, 05 травня 2013Політика
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Папа Римський Франциск привітав з Великоднем християн східного обряду.
Папа Римський Франциск привітав з Великоднем / Фото: elcomercio.pe
Про це повідомляє радіо Ватикана.
«Сьогодні Церкви Сходу, які дотримуються юліанського календаря, відзначають Великдень. Прагну звернутися до цих братів і сестер з вітанням, єднаючись щирим серцем з ними у звіщенні радісної звістки: Христос воскрес!», - сказав Папа Римський сьогодні наприкінці Служби Божої на площі Святого Петра.
«Зібрані на молитві навколо Діви Марії, просімо в Господа Бога дару Святого Духа, щоб розрадив та скріпив всіх християн, особливо тих, які відзначають Великдень серед випробувань та страждань, і провів їх шляхами примирення та миру», – зазначив понтифік.
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