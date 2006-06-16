ФФУ не домагатиметься справедливості відносно матчу Україна - Іспанія

Федерація футболу України не подаватиме апеляцію на суддівство матчу Україна-Іспанія.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ФФУ, про це президент федерації Григорій СУРКІС заявив на прес-конференції в Потсдамі.

“Я не маю права коментувати арбітраж матчів, адже є членом Виконкому УЄФА та вхожу до Комітету національних асоціацій ФІФА. Тому висновки ви маєте робити самі. Згідно з Регламентом ФІФА, він (Владислав ВАЩУК, який під час гри отримав червону картку) пропустить один матч. Ми не подаватимемо апеляції на рішення арбітра, адже це нічого не змінить”, - сказав Г.СУРКІС.

Як відомо, 14 червня на Чемпіонаті світу національна збірна України з футболу поступилась збірній Іспанії з рахунком 4:0. Арбітром матчу був швейцарець Массімо БУЗАККЕ.