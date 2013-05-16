Верховному Суду України планують повернути повноваження, - джерело

Про це йшлося під час зустрічі Президента України Віктора Януковича з колишнім Головою ВСУ Петром Пилипчуком та в.о. Голови ВСУ Ярославом Романюком.

Як стало відомо з власних джерел, напередодні засідання Пленуму Верховного Суду України, який має обрати нового керівника найвищої судової інстанції, Янукович зустрівся з колишнім очільником ВСУ Пилипчуком та в.о Голови ВСУ Романюком за їхньою ініціативою.

Під час зустрічі було вирішено, що призначення Романюка на посаду Голови ВСУ уможливить розв’язання принципово важливих для найвищого судового органу проблем. Зокрема, будуть повернені Верховному Суду втрачені повноваження. Крім того, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ буде відселений в окреме приміщення, що створить належні умови для роботи Верховного Суду України та його апарату.

Як відомо, Романюк народився на Львівщині. У судовій системі працює з 1995 року: спочатку у Бродівському районному суді Львівської області, згодом — в Апеляційному суді Львівської області, а з 2005 року — суддя ВСУ. У 2010—2013 рр. очолював Раду суддів України, а з 2011-го — Перший заступник Голови ВСУ.

Експерти вважають його найактивнішим прихильником розширення теперішніх повноважень Верховного Суду України задля забезпечення єдності судової практики, на чому Романюк неодноразово наголошував у своїх інтерв’ю та виступах.

Нагадаємо, що засідання Пленуму ВСУ розпочнеться о 10 годині 17 травня цього року. Проектом порядку денного Пленуму передбачено розгляд єдиного питання — обрання Голови Верховного Суду України. Голова ВСУ обирається більшістю голосів від загального складу Пленуму шляхом таємного голосування.