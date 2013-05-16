У Кримському антифашистському мітингу взяли участь більше 22 тисяч чоловік

Більше 22 тисяч людей з міст і районів Криму зібралися на центральній площі кримської столиці, щоб засудити будь-які спроби відродити фашизм і фальсифікувати історію Великої Вітчизняної війни. У своєму виступі перший заступник Голови КРО Партії регіонів, глава Верховної Ради Криму Володимир Константинов підкреслив, що поширення неофашизму несе реальну загрозу розколу країни.

Молодь має знати і пам'ятати, що фашизм на кримській землі - це п'ятнадцять тисяч по звірячому вбитих у концтаборі на території радгоспу «Червоний», розстріляні євреї та кримчаки, спалені разом з мешканцями сто двадцять сім населених пунктів, це понад півмільйона солдатів і мирних жителів, загиблих на кримській землі. «Нас усіх, незалежно від національності, віросповідання, віку, об'єднує любов до України і Криму!», - сказав Володимир Константинов.

Він закликав підтримати ініціативу народних депутатів від Партії регіонів про створення в парламенті країни депутатського об'єднання «Міжнародний антифашистський фронт», а також їх пропозицію прийняти закон про заборону радикальних організацій неонацистського спрямування, реабілітації та героїзації фашистських посібників. На мітингу виступили ветерани Великої Вітчизняної війни, молодь, громадські діячі. Промовці висловили стурбованість тим, що останнім часом від імені українських націоналістів все частіше чутні дискримінаційні заклики, що розділяють громадян України за національними, мовними, релігійними ознаками, наполегливі спроби переглянути підсумки Великої Вітчизняної війни та звести в ранг національних героїв зрадників Батьківщини. Учасники мітингу виступили на підтримку резолюції Організації Об'єднаних Націй про неприпустимість героїзації всіх, хто воював проти країн антигітлерівської коаліції, проти відродження будь-яких форм неофашизму, расової та релігійної нетерпимості.

Символом мітингу стала копія Прапора Перемоги. На закінчення мітингу була прийнята резолюція із закликом до об'єднання суспільства в боротьбі проти націоналізму і ксенофобії. «Кримчани не допустять фашистського реваншу! В ім'я наших батьків і дідів, які героїчно билися з фашистами, тих, хто поліг на полях битв, і тих, хто нині живе, ми готові дати відсіч усім, хто зазіхає на наші законні права, на наше мирне майбутнє і майбутнє наших дітей. Крим був і залишиться територією, вільною від неофашизму! Неофашизм не пройде! », - йдеться в резолюції Антифашистського мітингу. Люди, які зібралися в Сімферополь з усіх регіонів Криму, говорили про те, що готові брати участь і в Антифашистському марші, який пройде 18 травня в Києві, щоб дати відсіч будь-яким спробам відродження фашизму в нашій країні.