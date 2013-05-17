Партія регіонів може висунути нових людей на перевибори в проблемних округах

Опоненти опозиціонерів на перевиборах у проблемних округах вирішили змінити тактику. Як повідомляє видання «Комерсант в Україні», у Партії регіонів заявили, що "висунуть нові обличчя" на відміну від представників партій "Батьківщина", "Свобода" і УДАР, які пошлють на довибори кандидатів, які в 2012 році балотувалися в цих округах і , за даними опозиції, здобули перемогу.

У Партії регіонів поки не називають прізвища своїх кандидатів на повторних виборах. Найвищий результат в п'яти округах, де не були встановлені результати виборів, отримали два представники ПР - Тетяна Засуха (округ N94) та Віталій Трав'янко (округ N132). "Буде день - буде їжа. Вибори відбулися, я на них виграла, але я - людина командна, і не мені приймати рішення про висунення - це має вирішити партія", - заявила Засуха.

Втім, виданню стало відомо, що в ПР розглядають можливість заміни своїх кандидатів у всіх п'яти округах. "Є інформація про те, що брати участь у повторних виборах будуть нові обличчя", - заявила народний депутат Інна Богословська (ПР), не вдаючись у подробиці.

"Вирішувати буде з'їзд - це ж не тільки рішення партійного керівництва, з кандидатами повинні визначитися обласні конференції, думаю, що ситуація на місцях буде ретельно проаналізована, і там, де це необхідно, на вибори підуть нові люди", - додав народний депутат Володимир Олійник (ПР).

Представники Компартії, які на парламентських виборах 2012 року не перемогли ні в одному з 225 мажоритарних округів, також мають намір брати участь у виборах.