Третьяков: зміна еліт – це коли є Ющенко і немає Медведчука

Нашоукраїнець Олександр Третьяков вважає події на Майдані 2004-го революцією. Попри те, що зміна політичного устрою України відбулася не революційним, а конституційним шляхом, в результаті політреформи. Попри те, що зміни еліт не відбулося взагалі (втім, з цим твердженням Третяків не погодився). Попри те, що Віктор Янукович працює прем`єром, а Сергія Ківалова нагородили грамотою і медаллю ЦВК за вибори 2004 року.

«Зміна еліти відбулася, - заявив Третьяков в інтерв`ю Главреду, - адже Президентом країни є Віктор Ющенко. І на Банковій немає Віктора Медведчука (посміхається). У владі дійсно багато молодих талановитих менеджерів. І саме старі, дореволюційні кадри, яким вдалося тимчасово відвоювати позиції, намагаються саботувати нормальний розвиток України і реформи", - переконаний Третьяков.

Разом з тим політик не заперечує, що «помаранчева» політична еліта не змогла з честю пройти всі випробування – були і провали. Як приклад під час інтерв`ю спливла криза влади у вересні 2005-го. «Адже проблема вересневої кризи в тому, що ми - вчорашня єдина команда - почали жити в міфах і чутках. На жаль, нова політична еліта в той момент не справилася з технологіями, які були запушені проти нас старою владою, - сказав політик. - Пройшовши разом і вогонь, і воду, ми не змогли пройти випробування мідними трубами. Хоча, як показують результати виборів, народ нам цей недолік досвіду пробачив, і в 2006-му році ми отримали ще один шанс. Але діячі дореволюційної епохи, зокрема, товариш Мороз, пан Кінах, зрадили народний вибір, хоча стояли на Майдані...» На це кореспондент зауважив, що Литвина якраз на Майдані не було, а зараз він – в парламенті. І помаранчеві зовсім не проти узяти його до себе в коаліцію. «Його дружина і діти там були, - заперечив Третяків. - І сам він приходив на Майдан не раз». Нашоукраїнець заявив, що сам особисто бачив Литвина на Майдані.