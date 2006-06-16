Американці повернуться в Крим цієї неділі

У неділю, 18 червня, до Криму прибудуть 35 громадян США для технічного забезпечення відправки вантажу, який знаходиться на митній території України в морському торговому порту Феодосії, до міста призначення за межі України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Постійному представництві Президента України в Криму, особливо наголосивши, що це будуть не військові, а цивільні особи.

За інформацією Представництва, військовий вантаж у період з 18 до 24 червня буде вивезений на українському судні "Антон Колісниченко", зафрахтованому для даної мети. Громадяни США залишать територію України разом із вантажем.

У зв`язку з цим Постійний представник Президента України в АР Крим Геннадій МОСКАЛЬ закликав усі політичні сили і партії утриматися від акцій протесту, оскільки «відправка вантажу була однією з головних вимог пікетників у Феодосії».

Як повідомляв УНІАН, понад два тижні жителі Феодосії і представники політичних сил блокували порт, куди зайшов американський корабель «Едвантидж». На борту корабля – спецтехніка, устаткування, підготовлене для модернізації тренувальної бази Старокримського полігону ВМС України, а також зброя для міжнародних військових навчань «Сі Бриз 2006» у Криму.

11 і 12 червня 225 американських резервістів залишили Крим і вилетіли до Німеччини.