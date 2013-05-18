МВС вивело на охорону акцій протесту 4 тисячі правоохоронців

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, за даними Міністерства внутрішніх справ України, станом на 10.30 ранку до Києва на акцію опозиційних сил, яка проходитиме на Софіївській площі, прибуло близько 2,3 тис. осіб. За даними Міністерства внутрішніх справ України, станом на 11.30 ранку на Європейській площі у Києві формується колона учасників акції опозиційних сил чисельністю 4 тис. осіб, які в подальшому будуть рухатися до Софіївської площі.

Водночас, в районі Парку Слави та Музею ВВВ сформувалася колона учасників організованої Партією регіонів акції «У Європу – без фашистів» чисельністю 43 тисячі осіб, яка направляється до Європейської площі.

На даний час порушень громадського порядку не зафіксовано. 4 тисячі правоохоронців забезпечують безпеку громадян під час вищезгаданих заходів у столиці.