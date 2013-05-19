Янукович закликав помолитися за вічний спокій невинно закатованих

Україна співчуває всім народам, які постраждали від тоталітаризму, йдеться у зверненні Президента Віктора Януковича до українського народу в День пам'яті жертв політичних репресій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у зверненні зазначається: «Сьогодні Україна вшановує пам'ять про своїх синів та дочок, які загинули від злодіянь тоталітарного режиму. Мільйони людей рішеннями сталінської влади було безпідставно оголошено «ворогами народу», страчено фактично без суду і слідства, приречено на муки та голодну смерть у таборах чи на засланні. Репресій зазнавали, як правило, найбільш обдаровані, працьовиті і соціально активні громадяни. Ми співчуваємо усім народам, які постраждали від тоталітаризму. Наше спільне усвідомлення масштабів трагедії має стати запорукою торжества політики гуманізму, взаєморозуміння і миру».

«З кожним роком залишається все менше живих свідків того лихоліття. Наш обов'язок - берегти їхні спогади, передавати нащадкам правду про минуле, гідно вшановувати загиблих співвітчизників. Помолімося ж за вічний спокій невинно закатованих», - закликав Янукович.