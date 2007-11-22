Ющенко розуміє, що країні зараз не солодко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Помаранчева революція стала одним із етапів осмислення української державності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, таку думку В.ЮЩЕНКО висловив в інтерв’ю щоденній всеукраїнській газеті «День».

Низка запитань головного редактора газети Лариси ІВШИНОЇ стосувалася Дня Свободи – свята, започаткованого Помаранчевою революцією, що відзначається сьогодні, 22 листопада. «Те, що зараз робиться стосовно осмислення української державності, – ці питання ніколи так не стояли на порядку денному, як в останні роки», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент відзначив важливість цього етапу для нашої країни, хоч він, безумовно, «не є простим і солодким».

Серед головних тем, які порушувалися під час інтерв’ю – Голодомор 1932-1933 років та його визнання міжнародною спільнотою. «Це питання є одним із найважливіших для нації», – підкреслив В.ЮЩЕНКО. Глава держави висловив переконання, що події тих років є найбільшою трагедією людства.

Окремої уваги під час інтерв’ю було надано початку роботи Верховної Ради VI скликання. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що очікує від членів парламенту усвідомлення своєї відповідальності за політичну стабільність в країні.

Інтерв’ю буде надруковано у газеті “День” 24 листопада.