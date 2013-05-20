Батьківщина висуває Власенка до Вищої ради юстиції

Фракція “Батьківщина” ухвалила рішення про внесення кандидатури Сергія Власенкана посаду члена Вищої ради юстиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Погоджувальної ради повідомив голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк, звертаючись до голови Верховної Ради України Володимира Рибака.

“Документи знаходяться у Вас. Ми просимо, щоб Ви розписали на відповідний профільний комітет”, - сказав Яценюк.