Власенко нагадав Януковичу про його обіцянку

Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко наголошує, що Україна має негайно виконати рішення ЄСПЛ і звільнити екс-прем’єр-міністра України.

Як повідомляє сайт «Батьківщини», про це він сказав, коментуючи сьогоднішнє рішення Європейського суду з прав людини у справі Ю.Тимошенко, у якому йдеться, що її арешт та утримання під вартою є незаконними та політично-вмотивованими.

«Сьогодні вперше європейська інституція зробила юридичну оцінку у справі Юлії Тимошенко. На основі статті №18 Європейської конвенції прав людини суд одноголосно вирішив, що Тимошенко була затримана і перебувала під вартою незаконно і щодо неї здійснюється політично вмотивоване переслідування», - заявив захисник.

За його словами, влада України повинна негайно виконати рішення Європейського суду, а саме: звільнити Ю.Тимошенко та відновити її права.

С.Власенко додав, що за результати саміту Україна-ЄС, який відбувся у лютому цього року, В.Янукович зобов’язався виконати рішення Європейського суду у справі Юлії Тимошенко і не подавати апеляцію.

«Оскільки рішення було прийнято одноголосно - влада України зобов’язана його негайно виконати», - підкреслив С.Власенко.

«Ми будемо застосовувати всі можливості передбачені українським законодавством для звільнення Юлії Тимошенко та відновлення її прав. Ми вимагаємо її політичної та юридичної реабілітації», - резюмував захисник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 квітня, у Страсбурзі відбувається засідання Європейського суду з прав людини щодо лідера опозиції Юлії Тимошенко.

Скарга, яку розглядає Європейський суд з прав людини, стосується так званої «газової справи» була подана до ЄСПЛ 10 серпня 2011 року. У своїй скарзі Ю.Тимошенко, зокрема, оскаржила умови досудового утримання у Лук’янівському СІЗО і Качанівській колонії, ненадання належної медичної допомоги, транспортування до госпіталю у Харкові проти її волі 20 квітня 2012 року й отримання ушкоджень під час цього перевезення, постійний нагляд у госпіталі.

Крім того, колишній український прем'єр оскаржила умисний характер свого утримання під вартою без достатньої кількості юридичних обґрунтувань.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня 2012 року через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.