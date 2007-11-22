НУ-НС одностайно підпише угоду про створення коаліції з БЮТ (доповнена)

Майбутня фракція блоку «Наша Україна – Народна самооборона» одностайно підпише угоду про створення коаліції з БЮТ і підтримає В’ячеслава КИРИЛЕНКА на посаду голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив представник НУ-НС Олександр БОНДАР.

За його словами, фракція буде одностайною у тому, щоб підписати угоду з БЮТ і підтримати кандидатуру В.КИРИЛЕНКА.

У свою чергу Володимир СТРЕТОВИЧ, розповідаючи про хід зустрічі членів майбутньої фракції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, зауважив, що у ході зустрічі висувалось декілька кандидатур на посаду голови ВР, але після обговорення Президент поставив на голосування кандидатуру В.КИРИЛЕНКА, яка набрала 54 голоси з 72, тобто кандидатуру підтримала більшість.

В.СТРЕТОВИЧ підтвердив, що в ході дискусії обговорювалась і кандидатура Івана ПЛЮЩА на посаду спікера.

У свою чергу В’ячеслав КОВАЛЬ зауважив, що насправді голосів на підтримку В.КИРИЛЕНКА було більше, оскільки, зокрема, не порахували сімсох осіб, які сиділи з ним в одном ряду. Він підкреслив, що це остаточне рішення майбутньої фракції, яке мають підтримати усі члени фракції, навіть ті, хто сьогодні не голосував на підтримку В.КИРИЛЕНКА.

Депутати підтвердили, що на самій зустрічі не було лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.