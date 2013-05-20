Тюремники кажуть, що не дочекалися від Тимошенко обіцяної заяви

Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко не дотримала свого слова і попри обіцянки письмово висловити свою позицію щодо готовності бути етапованою для участі у засіданні Київського районного суду Харкова 21 травня, так нічого на ім’я керівництва колонії і не написала.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

«Знаючи про постійні спроби засудженої влаштувати провокації проти пенітенціарної служби, керівництво колонії прийняло рішення все ж таки забезпечити усі необхідні умови для етапування засудженої до згаданого суду завтра, 21 травня», йдеться у повідомленні.

Оскільки від Тимошенко постійно лунають закиди про начебто протидію співробітників пенітенціарної служби в питаннях її доставки на судові засідання, ДПтС інформує, що усі необхідні документи для організації етапування оформлені, і 21 травня, «як завжди, конвой та автомобілі супроводу будуть очікувати на рішення засудженої щодо її участі у судовому засіданні».

Крім того, ДПтС інформує, що Тимошенко «написала заяву на ім’я судді, який розглядає справу щодо податкових зловживань та махінацій корпорації ЄЕСУ, в якій повідомляє неправдиві відомості про те, що начебто справа, яку має розпочати слухати суд, вже закрита».

Вона також у цій же заяві вимагає за її відсутності розглянути клопотання про закриття справи щодо ЄЕСУ, «чим, власне, сама ж собі суперечить», наголошує ДПтСУ.

Крім того, як відомо, за відсутності підсудної особи, суд не вповноважений розглядати будь-які клопотання по суті справи. Зазначену заяву керівництво колонії спрямувало до суду.