У Херсоні журналісти провели пікет солідарності з київськими колегами

Як передає кореспондент УНІАН, організатором акції виступила Херсонська обласна організація Незалежної медіа профспілки України.

Пікетування почалося об 11:00 і тривало близько години. В акції брали участь журналісти місцевих ЗМІ і власкори центральних інформагентств і телеканалів, зокрема, агентства УНІАН, телеканалів "Інтер", "1+1" та інших.

Журналісти тримали плакати "Братва + міліція + прокуратура = любов! Братва, хто ще не вдарив журналіста?", "Прокуратура: нічого не бачу, нічого не чую, нічого не знаю!" та інші, а також чисті аркуші паперу, що символізують перспективу такої політики тиску на ЗМІ.

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Також представники НМПУ підготували звернення до прокурора Херсонської області Костянтина Свиденка, начальника УМВС України в Херсонській області Валерія Литвина і генерального прокурора України Віктора Пшонки, в яких висловили протест бездіяльності влади, що допускає напад на журналістів і вимагали провести ретельне розслідування всіх випадків, коли працівники ЗМІ піддавалися нападам.

До присутніх майже відразу ж після початку акції вийшов заступник прокурора Херсонської області В’ячеслав Бубенчиков і прес-секретар прокурора області Федір Самойленко.

Заступник прокурора вислухав пікетників і прийняв від голови херсонської організації НМПУ Олександра Тарасова звернення до прокурора області.

Також Бубенчиков пообіцяв провести перевірку всіх випадків нападу на журналістів, які відбулися в області за останній час.

Двоє представників пікетників вирушили із заступником прокурора області до будівлі прокуратури для обговорення термінів проведення зазначеної перевірки.

У НМПУ повідомили, що проведення подібних акцій заплановано і в інших містах країни.