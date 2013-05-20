Під МВС прийшла сотня журналістів

Близько 100 представників засобів масової інформації під будівлею Міністерства внутрішніх справ на вулиці Богомольця проводять акцію з вимогою до міністра Віталія Захарченка якнайшвидше розслідувати справу за фактом побиття журналістів 18 травня на акції «Вставай, Україно!» у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, журналісти тримають плакати: “Ганьба пасивній міліції!”, “Міністре, розслідуй або йди геть”.

На тему: Міліції красномовно нагадали про всіх побитих журналістів

На мітингу виступив один із постраждалих, фотокореспондент Владислав Содель, який зазначив, що саме побиття відбувалось на очах міліціонерів, які не діяли. При цьому, як наголосив Содель, журналісти повідомляли нападників про те, що є працівниками ЗМІ. Він також додав, що за фотографіями вже упізнав ініціатора нападу на журналістів, а також продемонстрував його зображення. Содель підкреслив, що найімовірніше, ініціатором побиття журналістів є Вадим Тітушко на прізвисько «Румин».

Як повідомляв УНІАН, 18 травня біля будівлі Головного управління МВС у Києві на вулиці Володимирській невідомі молодики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Ольгу Сніцарчук і фотографа Влада Соделя. За словами Соделя, він і Сніцарчук знімали побиття молодиками "свободівців".

"На нас напали близько 10 осіб у спортивних костюмах. Ми знімали, як вони били "свободівців", і їм це категорично не сподобалося", - розповів фотограф.

Содель зазначив, що міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх.