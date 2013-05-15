ООН підозрює двох українців у контрабанді зброї в КНДР - ЗМІ

Експерти комітету РБ ООН вважають за необхідне ввести санкції відносно трьох юридичних і 12 фізичних осіб, у тому числі громадян Казахстану і двох громадян України, підозрюваних у причетності до контрабандних операцій щодо зброї для КНДР, повідомляє РІА Новости з посиланням Рейтер.

Як повідомляє агентство, в список людей, щодо яких, на думку експертів комітету з санкцій проти КНДР, необхідно ввести такі заходи, потрапили дев'ять північнокорейських громадян, один громадянин Казахстану і два громадянина України. Також експерти вважають необхідним застосування санкцій до трьох північнокорейським організаціям.

"Санкції не зупинили програми (КНДР) з розвитку ядерної і балістичної зброї, але ... значно загальмували" північнокорейські розробки, цитує агентство доповідь експертів.

Також наголошується, що завдяки фінансовим санкціям і зброєвого ембарго щодо Північної Кореї вдалося істотно скоротити одержувані країною засоби, які, в іншому випадку, могли б піти на фінансування заборонених програм.