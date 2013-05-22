Полтаві повертають гарячу воду, яку відключили через конфлікт з Нафтогазом

17:57, 22 травня 2013
Політика
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У Полтаві гарячу воду повернено до 2/3 житлового фонду.

Нафтогаз вимагав купувати газ за завищеною ціною

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора ввечері на брифінгу повідомив губернатор Полтавської області Олександр Удовиченко.

За його словами, понад 1000 будинків вже знову з гарячою водою.

«14 травня гарячу воду відключили. Зараз включаємо. Вже 2/3 житлового фонду включено. Це результат наших дій - дій обласної влади і уряду», - сказав губернатор.

Він також відзначив, що надсилав листа прем`єр-міністру Миколі Азарову про ситуацію з гарячим водопостачанням Полтави, і знає, що в уряді підписано протокольне доручення, в якому прем`єр-міністр вимагає забезпечити відновлення гарячого водопостачання по всій країні.

Удовиченко також розповів, що причиною відключення гарячої води в Полтаві є пропозиції НАК ”Нафтогаз України” купувати газ для населення за вищою ціною порівняно з тією, яка закріплена законодавством.

За його словами, «Нафтогаз» запропонував кабальний договір: купувати газ для населення за 5000 грн, а не за 1500 грн, як вказано у законах.

“Це ж технологічний газ, говорять вони. І купують його задорого. Але якщо так, то змініть закон. Вони видали внутрішній указ №288 і усіх гонять туди. Його призупинено. Сьогодні всі з “Нафтогазом» перебувають у судах. «Нафтогаз» програв першу інстанцію і апелює. При цьому нахабно продовжує усіх нагинати. У нас немає ресурсу покриття цих витрат. По області це - 95 млн грн боргу, який нічим компенсувати. Змусити директора «Теплоенерго» підписати такий договір - це антизаконна позиція. Потім його притягатимуть до відповідальності. Тому Полтава стала як найбільш дисциплінований регіон і, з іншого боку, як «Нафтогаз», що сам опирався, і з нами так обходяться, і хочуть пустити цим шляхом, але ми не йдемо», - відзначив Удовиченко.

УНІАН звернувся за коментарем до НАК “Нафтогаз” і чекає на відповідь.

Як повідомляв УНІАН, відсутність гарячого водопостачання для населення Полтави з 14 травня була результатом припинення газопостачання на котельних підприємства «Полтаватеплоенерго» з боку «Полтавагаз».

У «Полтаватеплоенерго» повідомили, що рівень розрахунків підприємства за спожитий природний газ з початку 2013 року становив понад 50%, що перевищує середній показник по Україні. Розрахунки населення за цей самий період перевищили 97%. Керівництво «Полтаватеплоенерго» запевнило, що забезпечить розрахунки за поточне споживання природного газу і до початку наступного опалювального сезону повністю розрахується з наявною заборгованістю. У ПАТ «Полтавагаз» ситуацію не коментували.

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