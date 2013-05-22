Полтаві повертають гарячу воду, яку відключили через конфлікт з Нафтогазом

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора ввечері на брифінгу повідомив губернатор Полтавської області Олександр Удовиченко.

За його словами, понад 1000 будинків вже знову з гарячою водою.

«14 травня гарячу воду відключили. Зараз включаємо. Вже 2/3 житлового фонду включено. Це результат наших дій - дій обласної влади і уряду», - сказав губернатор.

Він також відзначив, що надсилав листа прем`єр-міністру Миколі Азарову про ситуацію з гарячим водопостачанням Полтави, і знає, що в уряді підписано протокольне доручення, в якому прем`єр-міністр вимагає забезпечити відновлення гарячого водопостачання по всій країні.

Удовиченко також розповів, що причиною відключення гарячої води в Полтаві є пропозиції НАК ”Нафтогаз України” купувати газ для населення за вищою ціною порівняно з тією, яка закріплена законодавством.

За його словами, «Нафтогаз» запропонував кабальний договір: купувати газ для населення за 5000 грн, а не за 1500 грн, як вказано у законах.

“Це ж технологічний газ, говорять вони. І купують його задорого. Але якщо так, то змініть закон. Вони видали внутрішній указ №288 і усіх гонять туди. Його призупинено. Сьогодні всі з “Нафтогазом» перебувають у судах. «Нафтогаз» програв першу інстанцію і апелює. При цьому нахабно продовжує усіх нагинати. У нас немає ресурсу покриття цих витрат. По області це - 95 млн грн боргу, який нічим компенсувати. Змусити директора «Теплоенерго» підписати такий договір - це антизаконна позиція. Потім його притягатимуть до відповідальності. Тому Полтава стала як найбільш дисциплінований регіон і, з іншого боку, як «Нафтогаз», що сам опирався, і з нами так обходяться, і хочуть пустити цим шляхом, але ми не йдемо», - відзначив Удовиченко.

УНІАН звернувся за коментарем до НАК “Нафтогаз” і чекає на відповідь.

Як повідомляв УНІАН, відсутність гарячого водопостачання для населення Полтави з 14 травня була результатом припинення газопостачання на котельних підприємства «Полтаватеплоенерго» з боку «Полтавагаз».

У «Полтаватеплоенерго» повідомили, що рівень розрахунків підприємства за спожитий природний газ з початку 2013 року становив понад 50%, що перевищує середній показник по Україні. Розрахунки населення за цей самий період перевищили 97%. Керівництво «Полтаватеплоенерго» запевнило, що забезпечить розрахунки за поточне споживання природного газу і до початку наступного опалювального сезону повністю розрахується з наявною заборгованістю. У ПАТ «Полтавагаз» ситуацію не коментували.