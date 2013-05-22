На Полтавщині перелічили мільйонерів
00:01, 22 травня 2013Суспільство
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У Полтавській області за підсумками декларування доходів, одержаних громадянами в 2012 році, зареєстровано 52 офіційних мільйонера, що на 10 чоловік більше, ніж 2011 року.
Про це УНІАН повідомили в Державній податковій службі в Полтавській області.
За їхніми даними, максимальна сума доходу, яку задекларували жителі області, становила 22,5 млн. грн.
У податковій також відзначили, що 24 офіційних мільйонера Полтавської області проживають в Кременчуці, в Полтаві проживає 20 мільйонерів.
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Як повідомляв УНІАН, за підсумками компанії декларування доходів громадян, одержаних у 2011 році, в Полтавській області проживає 42 офіційних мільйонера, загальна сума задекларованих ними доходів становила близько 135 млн. грн.
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