Левко Лук`яненко не виключає повторення Майдану

У вересні-жовтні можливе повторення Майдану.

Таке припущення сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську висловив народний депутат України, член фракції БЮТ Левко ЛУК`ЯНЕНКО.

Зазначивши, що це його власна думка, а не позиція партії чи блоку, Л.ЛУК’ЯНЕНКО сказав: “Це станеться через економічний колапс, до якого призведе невміле керування економікою теперішнім урядом. А не здатність нинішнього парламенту сформувати новий уряд, тільки підштовхне народ вийти на вулиці”.

Депутат піддав критиці позицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Він вбачає “зраду ідеалам помаранчевої революції, у небажанні виконувати власну ж передвиборчу програму "10 кроків на зустріч людям" та у небажанні створювати помаранчеву коаліцію». На думку депутата, “звільнення Президентом окремих голів ОДА та райадміністрацій, що призначались на ці посади за квотою, скажімо, УНП і є свідченням руйнування помаранчевої команди”. На думку Л.ЛУКЯНЕНКА, гарант «сам підштовхує свою партію у коаліцію до регіоналів».