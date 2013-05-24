26-29 травня виставка-ярмарок "Сезон ВЕСНА-ЛІТО" в Київському Палаці Спорту

Літо прийшло, як завжди, несподівано. Бажання одягнутися модно, яскраво, елегантно або спортивно неодмінно приведе Вас у Палац Спорту на велику виставку-продаж товарів легкої промисловості "Сезон ВЕСНА-ЛІТО". Виставка починає свою роботу в неділю, що зручно для постійних відвідувачів і цінителів виставок-продажів, і працює з 26 по 29 травня.

Виставки-ярмарки в Київському Палаці Спорту вже давно популярні серед покупців.

Асортимент представлених на ярмарку товарів порадує своєю різноманітністю:

чоловічий, жіночий та дитячий одяг;

сезонна взуття;

недорогі і вишукані чоловічі та жіночі літні костюми;

дитячий одяг та взуття;

шкіргалантерея (сумки, ремені, гаманці і так далі)

літні головні убори;

трикотаж;

купальники;

постільна білизна, домашній текстиль;

парфумерія;

косметика;

біжутерія;

величезна кількість різноманітних дрібниць.

Жінки, які віддають перевагу виробам з натуральних тканин, не залишаться байдужі до якості та асортименту одягу з Індії, Туреччини і від українських виробників. Створити комплект не складе труднощів, доповнивши вбрання плаття чи костюм, яскравим шарфом і сумкою.

Не забуті на виставці і чоловіки: класичні костюми, величезний вибір сорочок, краваток, трикотажу, шкарпеток, спортивного одягу українського, польського, турецького виробництва.

На виставці-ярмарку представлений великий вибір сезонного взуття - новинки літніх колекцій.

Особливою популярністю користується недорогий дитячий трикотаж українського виробництва.

Перерахувати асортимент виробів, представлених на виставці-ярмарку, просто неможливо. І це гарантує, що кожен відвідувач знайде тут для себе щось необхідне. Приходьте на ярмарок і упевнитеся в цьому самі.

Виставка працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Детальна інформація за телефонами: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

http://expo-modul.com/archives/837