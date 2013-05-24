26-29 травня виставка-ярмарок "Сезон ВЕСНА-ЛІТО" в Київському Палаці Спорту
Літо прийшло, як завжди, несподівано. Бажання одягнутися модно, яскраво, елегантно або спортивно неодмінно приведе Вас у Палац Спорту на велику виставку-продаж товарів легкої промисловості "Сезон ВЕСНА-ЛІТО". Виставка починає свою роботу в неділю, що зручно для постійних відвідувачів і цінителів виставок-продажів, і працює з 26 по 29 травня.
Виставки-ярмарки в Київському Палаці Спорту вже давно популярні серед покупців.
Асортимент представлених на ярмарку товарів порадує своєю різноманітністю:
чоловічий, жіночий та дитячий одяг;
сезонна взуття;
недорогі і вишукані чоловічі та жіночі літні костюми;
дитячий одяг та взуття;
шкіргалантерея (сумки, ремені, гаманці і так далі)
літні головні убори;
трикотаж;
купальники;
постільна білизна, домашній текстиль;
парфумерія;
косметика;
біжутерія;
величезна кількість різноманітних дрібниць.
Жінки, які віддають перевагу виробам з натуральних тканин, не залишаться байдужі до якості та асортименту одягу з Індії, Туреччини і від українських виробників. Створити комплект не складе труднощів, доповнивши вбрання плаття чи костюм, яскравим шарфом і сумкою.
Не забуті на виставці і чоловіки: класичні костюми, величезний вибір сорочок, краваток, трикотажу, шкарпеток, спортивного одягу українського, польського, турецького виробництва.
На виставці-ярмарку представлений великий вибір сезонного взуття - новинки літніх колекцій.
Особливою популярністю користується недорогий дитячий трикотаж українського виробництва.
Перерахувати асортимент виробів, представлених на виставці-ярмарку, просто неможливо. І це гарантує, що кожен відвідувач знайде тут для себе щось необхідне. Приходьте на ярмарок і упевнитеся в цьому самі.
Виставка працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.
Детальна інформація за телефонами: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11