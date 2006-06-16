Кушнарьов захистить десятки мільйонів жінок від однієї пристрасної

Представник Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ переконаний, що широка коаліція матиме конституційну більшість за рахунок індивідуального членства депутатів з фракції Блоку Юлії Тимошенко та з інших фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв`ю журналістам Є.КУШНАРЬОВ повідомив, що Партія регіонів не веде офіційних переговорів з БЮТ, але на індивідуальному рівні з рядом представників БЮТ, які розуміють, що іншого варіанту, ніж широка коаліція не існує, переговори проходять.

При цьому Є.КУШНАРЬОВ нагадав позицію лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, яка висловилась категорично проти входження БЮТ до коаліції з Партією регіонів. «Я думаю, що Україна не може бути заручницею пристрасних бажань однієї жінки, кінець-кінцем, в Україні є десятки мільйонів жінок, які мають право на нормальне життя», - сказав він.

Є.КУШНАРЬОВ уточнив, що переговори з представниками БЮТ проходять для того, щоб у разі створення широкої коаліції, вона буде міцнішою, коли до неї увійде якнайбільше депутатів на індивідуальній основі. Він підкреслив, що на сьогодні це вже значно більше, ніж 25 депутатів з інших фракцій (які не мають наміру приєднуватись до широкої коаліції - УНІАН), про яких говорилось раніше. «Я, на щастя, не рахівник, але можу сказати, що у широкої коаліції є всі можливості мати конституційну більшість у парламенті за рахунок індивідуальної позиції депутатів», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Говорячи про переговори з соціалістами та комуністами, він нагадав, що комуністи висловили принципову позицію не входити до жодного формату коаліції. Але, за словами Є.КУШНАРЬОВА, вони абсолютно небайдужі до цих процесів, «і наскільки я розумію, уважно відстежують і на консультативному рівні у всіх цих процесах участь беруть».

Про соціалістів Є.КУШНАРЬОВ нагадав, що вони самі заявили про існування у членів фракції різних поглядів на питання створення широкої коаліції. За його словами, він не може прогнозувати, чия позиція переважатиме. Однак «ми заявили і ще раз повторюємо, що ми були б дуже раді, якби в процес формування коаліції включились і особисто Олександр МОРОЗ, і соціалістична фракція в цілому», - підкреслив Є.КУШНАРЬОВ. На його думку, без соціалістів широка коаліція буде менш стійкою.