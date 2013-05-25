Більшість депутатів Європарламенту підтримують Тимошенко

Про це заявив віце-президент Європейського парламенту Отмар Карас під час Конференції "Відповідальна політика в Європі - 50 років після Роберта Шумана", повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Більшість Європейського парламенту на боці Тимошенко, і ми всі вітали рішення Європейського суду з прав людини у справі Тимошенко, оскільки це рішення підтримало нашу позицію щодо захисту Тимошенко та чітко продемонструвало, що відбувається в Україні", - заявив він.

Крім того, Карас підкреслив, що питання Тимошенко та ситуація в Україні постійно обговорюються в Європейській комісії та Європарламенті.

*** Конференція "Відповідальна політика в Європі - 50 років після Роберта Шумана", організована Інститутом Шумана, проходить у Будапешті (Угорщина) 24 травня.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня ЄСПЛ встановив порушення двох статей Конвенції з прав людини у справі Тимошенко.

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Судді одноголосно визнали порушення параграфа першого статті 5 конвенції (право на свободу та особисту недоторканність), порушення параграфа четвертого статті 5 конвенції (право ініціювати провадження для встановлення законності затримання), а також порушення параграфа п’ятого статті 5 конвенції (право на відшкодування за незаконний арешт чи затримання).

Крім того, судді одноголосно визнали порушення статті 18 Конвенції з прав людини, яка забороняє застосування обмежень прав і свобод для інших цілей ніж, ті, що встановлені конвенцією.

Коментуючи рішення ЄСПЛ, генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що суд не встановив політичних мотивів її арешту. «Європейський суд визнав, що сам факт того, що Тимошенко була політичним діячем, не доводить її політичне переслідування», - сказав Пшонка.