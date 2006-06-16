Ющенко взявся за Крим

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав розпорядження “Про невідкладні завдання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим”.

Текст документу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, постійному представникові Президента України в АРК за участю представників Верховної Ради АРК, Ради міністрів АРК, відповідних територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади доручено у тримісячний строк проаналізувати стан додержання в АРК Конституції і законів України, виконання указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету міністрів України та вжити додаткових заходів для забезпечення належного виконання актів законодавства України Верховною Радою АРК і Радою міністрів АРК, районними державними адміністраціями і органами місцевого самоврядування в Криму.

Крім того, у двомісячний строк Президент доручив проаналізувати звернення громадян, що надійшли з січня 2005 року до Представництва Президента України в АРК, регіональної приймальні Президента України, Верховної Ради Криму, Ради міністрів АРК, а також - законність та ефективність дій відповідних посадових осіб із розгляду зазначених звернень, забезпечення додержання прав громадян, вирішення порушених питань та внести пропозиції щодо вдосконалення роботи зі зверненнями громадян у регіоні.

Також у місячний строк Президент доручив організувати дієву систему аналізу нормативно-правових актів Верховної Ради та Ради міністрів Криму щодо їх відповідності Конституції та законам України, а також забезпечити оперативне внесення за наявності відповідних підстав пропозицій про необхідність їх зміни, скасування або зупинення дії.

Крім того, у тримісячний строк Президент доручив підготувати та подати аналітичні матеріли з актуальних проблем формування та реалізації державної політики у сфері інформації, міжнаціональних та міжконфесійних відносин, розвитку курортно-рекреаційної сфери і туризму, управління майном, використання та охорони земельних та інших природних ресурсів в Криму з пропозиціями щодо шляхів розв`язання проблем у цих сферах.

Також Президент доручив у двомісячний строк за участю керівників правоохоронних органів, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування розглянути стан охорони правопорядку і громадської безпеки, виконання відповідних вимог законодавства в АРК та внести пропозиції щодо вдосконалення діяльності у цій сфері.

Крім того, глава держави доручив вжити заходів для забезпечення поліпшення взаємодії Представництва Президента України в АРК з Верховною Радою АРК, Радою міністрів АРК, місцевими державними адміністраціями, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, релігійними організаціями, а також для широкого інформування громадськості про заходи, що вживаються Президентом України для реалізації конституційних повноважень, розв`язання актуальних економічних, соціальних, природоохоронних та інших проблем у регіоні.

Крім того, В.ЮЩЕНКО дав доручення у місячний строк внести пропозиції щодо вдосконалення структури та поліпшення інформаційного, фінансового і матеріально-технічного забезпечення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

Контроль за виконанням цього розпорядження покладено на главу Секретаріату Президента України.